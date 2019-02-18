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الإثنين، 18 فبراير 2019 06:32 م
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القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:20 م
القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية حبس - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "احمد.ع.ع"22 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثاالث الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواة" والمتهم "عبدالرحمن.ا.ي"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "امير.ف.ر"34 عاما عاطل مقيم الشيخ زايد بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "احمد.ع.ع"30 عاما عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته سلاح أبيض"سكين" والمتهم "محمد.ع.ز"33 عام عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب بحوزته سلاح أبيض"مطواه".

 

 


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