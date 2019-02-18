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الإثنين، 18 فبراير 2019 03:36 م
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الفريق التراس: هناك تجاوب من عدة دول عربية للتعاون فى التصنيع العسكرى المشترك

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:03 م
الفريق التراس: هناك تجاوب من عدة دول عربية للتعاون فى التصنيع العسكرى المشترك الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية عودة الدول العربية للهيئة العربية للتصنيع طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يولي اهتماما مُتزايدا بأهمية تحقيق التكامل العربي في الصناعات العسكرية الدفاعية وتطورها.
 
وأوضح التراس أننا "لمسنا تجاوبا كبيرا من السعودية والإمارات، الأردن، بضرورة العمل في التصنيع العسكري العربي المُشترك خلال الفترة القادمة".
 
وجاء هذا في إطار مُشاركة الهيئة العربية للتصنيع بمعرض إيديكس 2019 أبو ظبي الدُولي، حيث تشارك بكافة منتجات التصنيع العسكري مثل الطائرات والمعدات الإليكترونية والعربات المدرعة، وفواتح الألغام، في إطار استكمال التواجد بالمعارض العسكرية الإقليمية والدولية بعد نجاح معرض ايديكس القاهرة 2018.
 
وأوضح "التراس" أن مصر تعود مرة أخري بقوة لدورها الأفريقي والعربي والدولي، مشيرا إلي أن العديد من الشركات الكبري طلبت عقد  لقاءات مُشتركة مع وفد الهيئة العربية للتصنيع، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا، كما تم الاتفاق علي التنسيق لإيجاد الحلول العلمية والتكنولوجية للمعدات والأنظمة الدفاعية، وتم بحث أوجه التعاون مع الوفد الرسمي لدولة العراق الشقيقة لتلبية الطلبات بإنشاء محطات تنقية تحلية مياه بمحافظة البصرة.
 
كما تم بحث التعاون مع اللواء حسين المطلق صاحب شركه ثبات الإماراتية والمُنسق مع القوات البرية الإماراتية للتعاون في توريد الألغام ونواثر الألغام والفواتح، بالإضافة إلي مقابلات مع الفريق محمد الشيخ قائد الأركان الموريتاني، وشركة MEASC السعودية بخصوص التصنيع المُشترك لأنظمة الذكاء الإصطناعي وشرك افيونكس سيرفس البرازيلية لتطوير الطائرات، والفريق عواد العنزي رئيس قوات حرس الحدود السعودى للتعاون فى مجال توربد الأنظمة المضادة للدبابات والفواتح.
 
 

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