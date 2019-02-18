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السجن المشدد 15 سنة لعاطل قتل طالب فى مشاجرة بالفيوم

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:39 م
السجن المشدد 15 سنة لعاطل قتل طالب فى مشاجرة بالفيوم محكمة - ارشيفية
الفيوم رباب الجالى
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عاقبت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم، رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد على إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمى ، عاطل ،  بالسجن المشدد 15 سنة ، وإلزامه بالمصاريف وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانته بقتل طالب من منطقة دار الرماد بمدينة الفيوم، بطعنه بخنجر بالقلب.

ترجع وقائع الدعوى، التى قيدت برقم 13673 لسنة 2017 جنايات قسم أول الفيوم، والمقيدة برقم 1267 لسنة 2017 كلى الفيوم، إلى 20 فبراير 2017م بدائرة قسم أول الفيوم، عندما استقبلت مستشفى الفيوم العام، المجنى عليه، "محمد أ ص" (19 سنة-طالب) من منطقة دار الرماد، بمدينة الفيوم، "جثة هامدة"، إثر طعنه بالجانب الأيسر من الصدر، ونقل إلى مشرحة المستشفى، دون معرفة الجاني.

انتقل ضباط قسم شرطة أول الفيوم، إلى مكان الحادث، وتبين من خلال مناقشة صاحبة كشك ،  قريب من مكان الجريمة، أنها شاهدت المجنى عليه، وبصحبته أحد الأفراد يدعى "أحمد.ع.م" وشهرته "أحمد بانجو"، يدخلان أحد الشوارع الجانبية بالمنطقة بالقرب منها، وبعدها بدقائق رأت مرافق المجنى عليه، يخرج من الشارع مسرعا وبيده سلاح أبيض وعليها دماء، وأنه بفحص إحدى الكاميرات الخاصة بأحد السكان، ظهر المجنى عليه أثناء دخوله الشارع وبرفقته المتهم، وخروج الأخير مسرعا بعدها بدقائق محاولا الهرب من المكان.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن مرتكب الواقعة، هو المتهم "أحمد.ع.م" وشهرته "أحمد بانجو"، عاطل، ومقيم بمنطقة دار الرماد، وله كارت تخصص إجرامى، مستخدما خنجر، وأمرت النيابة العامة بالقبض عليه، وتم ضبطه وأقر بارتكابه الواقعة وأنه اتصل بالمجنى عليه هاتفيا وطلب منه مقابلته خلف مقهى بالمنطقة للتشاجر معه، وأنه تعدى عليه للدفاع عن النفس خلال مشاجرة بينهم، باشرت النيابة العامة التحقيق فى الواقعة، وأحالتها إلى محكمة جنايات الفيوم، والتى تداولت الدعوى فى عدة جلسات، حتى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


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