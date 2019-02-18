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الزراعة: حصول معمل "البروسيلا" ببحوث التناسليات الحيوانية على "الأيزو"

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:20 ص
الزراعة: حصول معمل "البروسيلا" ببحوث التناسليات الحيوانية على "الأيزو" الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب ــ عز النوبى
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أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حصول معمل البروسيلا بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد  المجلس الوطنى  للاعتماد "إيجاك" طبقاً للمواصفة الدولية17025 ISO/IEC.

وأشار أبو ستيت، إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد والتى انعقدت الأسبوع الماضي، وافقت على منح الاعتماد للمعمل  فى اختبار الكشف عن الاجسام المضادة للبروسيلا، وذلك بعد الزيارة التي قام بها فريق التقييم بالمجلس للمعمل.

ومن جهته، قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، إن المجلس الوطني للاعتماد خاطب المعهد بالموافقة الرسمية لاعتماد المعمل، والسماح لهم باستخدام شعار اعتماد المجلس طبقاً لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G ، لحين استخراج شهادة الاعتماد.

 


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وزارة الزراعة

التناسليات الحيوانية

البحوث الزراعية

ايجاك




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