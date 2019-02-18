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"الزراعة" تطرح منتجات الخضر من الزراعات المحمية للبيع بأسعار مخفضة

الإثنين، 18 فبراير 2019 03:56 م
"الزراعة" تطرح منتجات الخضر من الزراعات المحمية للبيع بأسعار مخفضة "الزراعة" تواصل طرح منتجات الخضر من الزراعات المحمية للبيع للمواطنين باسعار مخفضة
كتب عز النوبى
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، طرح منتجات الزراعات المحمية بالمواقع المختلفة والتابعة لمركز البحوث الزراعية من محاصيل الخضر للبيع للمواطنين باسعار مخفضة من خلال السيارات والمنافذ المتنقلة التابعة لها.

وقال الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ذلك يأتى انطلاقا من دور وزارة الزراعة في مكافحة غلاء الأسعار، وتخفيف العب عن كاهل المواطنين، من خلال الحد من  الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك مما يؤدي إلى تخفيض الأسعار بنسبة كبيرة.

وأشار المهندس إبراهيم الدسوقى مدير عام الزراعات المحمية بمركز البحوث الزراعية إلى أنه تم طرح منتجات الخضر من الصوب الزراعية بالمناطق المختلفة لاسيما بمشروع غرب غرب المنيا والنوبارية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، ومنها الطماطم بسعر 10 جنيهات لـ 3 كيلو، البطاطس بسعر 6.5 للكيلو، والكابوتشى بسعر 4 جنيهات، والبصل بسعر 5 جنيهات للكيلو، و الباذنجان بسعر 7 جنيهات للكيلو، و الفلفل الرومي بسعر 7 جنيهات للكيلو، و القرنبيط بسعر 7.5 جنيه، والخيار بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد.

 

 

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