الجيزة تدعم حملة 2 كفاية والمحافظ يوجه بتقديم كل سبل الدعم لإنجاحها

عقد بديوان عام محافظة الجيزة اجتماعا تنسيقيا لدعم حملة 2 كفاية، التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية.

وترأس الأجتماع الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور صبرى عبد الحميد مدير مديرية التضامن بالجيزة والدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة والدكتورة راندا فارس المنسق العام للحملة .

وقالت الدكتورة لمياء عبد القادر، إن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجه بتقديم كل سبل الدعم لإنجاح المبادرة وتذليل أى عقبات مؤكدة أن الحملة تهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وبهدف تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للأسر المستفيدة من البرنامج بقرى وحضر المحافظة.

وأضافت أن الحملة تعمل على مواجهة وتلافى المشاكل الناجمة عن الزيادة السكانية وما يترتب عليها من آثار سلبية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وصحية وتعليمية وكونها السبب الرئيسى لتأخر ظهور أى مؤشرات للتنمية.

وأكدت على تقديم المحافظة الدعم الكامل للحملة حيث تحتل محافظة الجيزة المرتبة الخامسة بين محافظات الجمهورية من حيث الكثافة السكانية وأن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الأعمال التى بدات منذ انطلاق الحملة مثل تقديم الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان وتنظيم قوافل طبية وتوعوية بالأماكن البعيدة وتجهيز الوحدات الصحية بالأجهزة والوسائل المناسبة والتنسيق بين الجمعيات الأهلية ومديرية التضامن ومديرية الصحة ومديرية الأوقاف لتنفيذ الندوات التثقيفية والتوعوية .

من جانبها صرحت الدكتورة راندا فارس منسق عام برامج السكان والتطوع بوزارة التضامن ومنسق عام حملة 2 كفاية أن الملف السكانى عانى من الإهمال خلال السنوات الأخيرة وأن معدلات النمو السكانى لا يتماشى مع معدلات النمو الاقتصادى وقد ادى ذلك الى ارتفاع نسبة البطالة والامية

وأكدت على ثقتها من نجاح حملة 2 كفاية بمحافظة الجيزة فى ظل الاهتمام الذى لمسته من المسؤلين والقيادات التنفيذية وجمعيات المجتمع المدنى بالمحافظة .