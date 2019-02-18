"التعليم" تبدأ اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة الأسبوع المقبل

قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم لشئون المعلمين، تعقد اختبارات تخصصية فى كل مديرية للمعلمين بدءا من بداية الأسبوع المقبل 23 فبراير، وذلك بعد تجهيز القاعات ثم المقابلات الشخصية، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تتغاضى عن بعض الشروط فى بعض المحافظات التى لا توجد فيها التخصصات المطلوبة.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، إلى أنه سوف يتم إجراء مسح ميدانى جديد بعد المسابقة لمعرفة العجز والزيادة، استعدادا لمسابقة التعيينات الدائمة الفترة القادمة واختيار من يمتلك المهارات اللازمة من معلمى العقود المؤقتة والمتقدمين فى المسابقة.

وأوضح أن هناك عدة إجراءات تتبع تسليم الأوراق المديرية الاختيار سوف يكون فى التخصص المقدم له وإجراء المقابلة الشخصية، ثم إخضاعهم لفترة تدريبية بسيطة ليتسلموا العمل 1 مارس المقبل.

وأضاف أن هذه المسابقة عقد مؤقت غير قابل للتجديد إلا بشروط، مضيفا أن بيانات العجز أولية، مؤكدا أن الوزارة سنقوم بعمل مسح مرة أخرى للوقوف على إعداد العجز الحقيقة.

وقال: إنه سيتم إجراء مسابقة أخرى بعد الوصول للإعداد الحقيقية نحاول طرحها قبل بداية العام الدراسى، ومن الممكن البدء فيها يونيو المقبل.