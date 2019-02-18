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التعليم تؤكد 82 شخص حاصل على الدكتوراة تقدم بمسابقة المعلمين المؤقتة

الإثنين، 18 فبراير 2019 05:40 م
التعليم تؤكد 82 شخص حاصل على الدكتوراة تقدم بمسابقة المعلمين المؤقتة محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين تصوير عمرو مصطفى
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ينشر اليوم السابع"تفاصيل الأعداد والأرقام النهائية فى مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، حيث تقدم نحو 328 ألف و273 من الإناث مقابل 100 ألف و417 ذكور، كما تقدم 136 ألف و327 حاصلين على الدراسات العليا و3 آلاف و800 على درجة الماجستير و82 شخص على درجة الدكتوراة.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس أداب وتربية وصل إلى 76.926، وليسانس الأداب 75.552، وبكالوريوس الخدمة الاجتماعية 22.130، وبكالوريوس تجارة 20.286، وتربية نوعية 15.922، وليسانس أداب وحاصل على تربوى 14.608، وليسانس أداب وتربية 13.094.

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