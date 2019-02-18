التضامن تعلن بدء العمل فى 3 محافظات جديدة لبرنامج أطفال بلامأوى والمشردين

كتب مدحت وهبةٌ

قررت إدارة برنامج حماية الأطفال بلامأوى، بوزارة التضامن الاجتماعى، مد العمل فى ثلاث محافظات جديدة وهى بورسعيد والغربية والفيوم وبذلك يصبح عدد المحافظات التى يعمل بها البرنامج 13 محافظة فى إطار خطة الوزارة للتوسع فى تقديم خدمات برنامج حماية الأطفال بلامأوى وتقديم الدعم اللازم للأطفال.

وقام فريق الشارع التابع لبرنامج حماية الأطفال بلامأوى بتشغيل تجريبى خلال شهرى نوفمبر وديسمبر فى أربعة محافظات، هى الإسماعيلية وبورسعيد والغربية والفيوم وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى.

ومن خلال التشغيل التجريبى اتضح وجود الظاهرة فى 3 محافظات فقط وهى الفيوم وبورسعيد والغربية.

وتم بدء العمل بالغربية أمس السبت ومن المقرر بدء العمل فى الفيوم وبورسعيد الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام أسبوعيا بكل منها.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعى برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال بلامأوى بالتعاون مع صندوق تحيا مصر من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب المحافظات لتقديم الحماية والرعاية للأطفال.