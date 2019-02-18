الأوقاف لدعاة نجحوا فى اللغات بإيفاد الأئمة: نتمى أن تكونوا سفراء لدينكم

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، نتيجة الأئمة الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للإيفاد الدائم (لغات أجنبية) لعام 2019م.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها: تتمنى لهم التوفيق فى أداء رسالتهم ونشر الفكر الإسلامى الوسطى فى جميع ربوع العالم، وأن يكونوا سفراء متميزين لدينهم وبلدهم وأزهرهم الشريف.

وجاءت أسماء الناجحين على النحو التالى :