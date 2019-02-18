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الأوقاف لدعاة نجحوا فى اللغات بإيفاد الأئمة: نتمى أن تكونوا سفراء لدينكم

الإثنين، 18 فبراير 2019 06:27 م
الأوقاف لدعاة نجحوا فى اللغات بإيفاد الأئمة: نتمى أن تكونوا سفراء لدينكم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - إسماعيل رفعت
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اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، نتيجة الأئمة الذين اجتازوا الاختبارات المؤهلة للإيفاد الدائم (لغات أجنبية) لعام 2019م.

وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان لها: تتمنى لهم التوفيق فى أداء رسالتهم ونشر الفكر الإسلامى الوسطى فى جميع ربوع العالم، وأن يكونوا سفراء متميزين لدينهم وبلدهم وأزهرهم الشريف.

 

 وجاءت أسماء الناجحين على النحو التالى :

م

 الاسم المديرية

اللغة

1

 أحمد محمد نجيب عبد الحليم الهوريني الغربية الإنجليزية

2

 محمد عبد الظاهر إبراهيم الحناوي الديوان العام

الإنجليزية
3 صفوت عبد المجيد محمد الدرديري الأقصر

الألمانية

 


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