إيران تعتقل متشددين فيما يتصل بهجوم على الحرس الثورى

رويترز

قال الحرس الثورى الإيرانى اليوم الاثنين إنه تمكن من تفكيك جماعة من المتشددين فى جنوب شرق البلاد يرتبطون بتفجير انتحارى أسفر عن مقتل 27 منهم قرب الحدود مع باكستان الأسبوع الماضى.

ونقلت وكالة تسنيم شبه الرسمية عن بيان صادر عن الحرس الثورى قوله "الليلة الماضية تم التعرف على خلية إرهابية وتدميرها فى عملية أمنية". وأضافت أن 3 متشددين اعتقلوا وتم ضبط كميات من المواد المتفجرة من منازل فى مدينتى سراوان وخاش.

وقال البيان "كانوا مرتبطين بالتفجير الانتحارى الذى وقع الأسبوع الماضى. سيواصل الحرس الثورى جهوده للانتقام من ذلك الهجوم الإرهابى الدموى". وأعلنت جماعة جيش العدل السنية التى تطالب بحقوق أقلية البلوخ العرقية المسؤولية عن الهجوم.

وتقول إيران إن الجماعات المتشددة تعمل من ملاذات آمنة فى باكستان وطالبت جارتها مرارا بشن حملة عليهم. واتهمت السلطات الإيرانية السعودية والإمارات بتقديم دعم مادى للجماعات المسلحة السنية التى تهاجم القوات الإيرانية. ونفت باكستان والسعودية والإمارات دعم مثل تلك الجماعات. واستدعت طهران السفير الباكستانى للاحتجاج على الهجوم.