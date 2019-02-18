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إزالة عقار للخطورة الداهمة بالخليفة وآخر فى السيدة زينب بعد إخلائهما من السكان

الإثنين، 18 فبراير 2019 04:26 م
إزالة عقار للخطورة الداهمة بالخليفة وآخر فى السيدة زينب بعد إخلائهما من السكان إزالة عقار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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أكد حسام الدين رأفت، رئيس حى السيدة زينب، القائم بأعمال رئيس حى الخليفة، أنه تمت إزالة عقار بمنطقة الأباجية، بحى الخليفة، للخطورة الداهمة بعد إخلائه من السكان حفاظا على أرواحهم.
 
 وأضاف رئيس حى السيدة زينب، لـ" اليوم السابع"، أنه تمت إزالة العقار رقم 1 سكة المناظر قلعة الكبش، نظرا للخطورة الداهمة بمعرفة مقاول الإزالات، مشيرا الى أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، وجه بالتحرك الفورى والتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط قبل انهيارها بمعرفة اللجان المختصة. 
 
 

 


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