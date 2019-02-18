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أنور قرقاش: محاولة قطر شق الصف العربى عبر الأخبار الكاذبة لن تجدى

الإثنين، 18 فبراير 2019 10:38 ص
أنور قرقاش: محاولة قطر شق الصف العربى عبر الأخبار الكاذبة لن تجدى أنور قرقاش
أبوظبى(أ ش أ)
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، أنور قرقاش، أن تخبط الدوحة مستمر، وأن محاولتها شق صف الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) عبر الأخبار الكاذبة لا ينفع.

وقال قرقاش- على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "إن الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة فى أزمة، من خلال الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة ".

وأضاف: "إن تخبط الدوحة المستمر، فى محاولة لشق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئى لهذه الدول وعلى رأسها الرياض "، داعيا إلى تخلى الدوحة عن نرجسيتها والبحث عن حلول واضحة للأزمة.

 


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انور قرقاش

الامارات

قطر

الصف العربى




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