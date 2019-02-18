أنور قرقاش: محاولة قطر شق الصف العربى عبر الأخبار الكاذبة لن تجدى

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية فى الإمارات، أنور قرقاش، أن تخبط الدوحة مستمر، وأن محاولتها شق صف الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر) عبر الأخبار الكاذبة لا ينفع.
وقال قرقاش- على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية- "إن الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة فى أزمة، من خلال الإضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية، والأزمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة ".
وأضاف: "إن تخبط الدوحة المستمر، فى محاولة لشق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدئى لهذه الدول وعلى رأسها الرياض "، داعيا إلى تخلى الدوحة عن نرجسيتها والبحث عن حلول واضحة للأزمة.
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