"أمن الإسكندرية" ينجح فى تحرير طفلة مختطفة وإعادتها لأهلها

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، فى إعادة طفلة مختطفة لأهلها، البداية كانت مع تبليغ قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية، من "ميرفت إ. آ" 26 سنة، ومقيمة بمنطقة الدخيلة الجبل بدائرة القسم، بقيام "إيمان م. ز" ترتبط بها بعلاقة صداقة منذ حوالى شهرين، بإصطحاب نجلتها الطفلة "زينة س. ع" البالغة من العمر 5 سنوات، بزعم التنزه ثم قامت باختطافها.

وقامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبى الواقعة، وهم كلٍ من "إيمان م. ز" 21 سنة، مقيمة بدائرة القسم، وآخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامها فى 4 قضايا، والمطلوب التنفيذ عليها فى قضيتين، "محمد م. ع- 22 سنة، حداد مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، سبق اتهامه فى 8 قضايا "خطف، مخدرات، بلطجة، هتك عرض، سرقة" "محمد س. م- 22 سنة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم استهدافهم بمأمورية، وضبطهم حال تواجدهم بشقة كائنة بعزبة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية، وبصحبتهم الطفلة المجنى عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر الثانى بقيامه بالاتفاق مع المتهمة الأولى "متزوج منها عرفيًا" على خطف الطفلة المجنى عليها، مستغلًا ارتباطها بوالدتها بعلاقة صداقة، ثم طلب مبلغ مالى كفدية، وفى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهم الثالث، حيث قامت المتهمة الأولى باستدراج الطفلة، وقاموا عقب ذلك بالتوجه بها إلى الشقة محل الضبط، وقام المتهم الثالث بالاتصال بأهلية الطفلة المجنى عليها، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحها، وأرشدت المتهمة الأولى عن الهاتف المستخدم فى مساومة أهلية المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.