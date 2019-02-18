أكبر بدر عملاق بـ2019 يزين سماء الوطن العربى غدا ويشاهد بالعين المجردة

كتب محمود راغب

يرصد بسماء المنطقة العربية مساء غد الثلاثاء 14 جمادى الآخرة، 19 فبراير الجارى ثانى بدر عملاق من ثلاثة والأكبر هذه السنة وهى فرصة مناسبة للتصوير الفوتوغرافى.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن مصطلح "القمر العملاق" يطلق على القمر المحاق أو البدر المكتمل عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومتر، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية " قمر الحضيض " ويقصد به وقوع القمر فى أقرب نقطة من الأرض.

وسوف يظهر البدر العملاق فى مصر من الأفق الشرقى مع غروب الشمس، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس الأربعاء وسيكون حجمة الظاهرى أكبر بحوالى 14 % واكثر إضاءة بحوالى 30% مقارنة بأصغر قمر بدر سيحدث هذه السنة فى الرابع عشر من سبتمبر المقبل.