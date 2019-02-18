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الإثنين، 18 فبراير 2019 01:06 م
خالد صلاح
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أسهم أوروبا ترتفع لذروة 4 أشهر مع تقدم محادثات التجارة

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:30 ص
أسهم أوروبا ترتفع لذروة 4 أشهر مع تقدم محادثات التجارة أسهم أوروبا
رويترز
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شهدت الأسهم الأوروبية مزيدا من الصعود فى أوائل التعاملات اليوم الاثنين، بعدما لامست أعلى مستوياتها فى 4 أشهر يوم الجمعة، مع رهان المستثمرين على إحراز مزيد من التقدم فى محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع فى واشنطن.

وقدمت أسهم القطاع المالى أكبر الدعم للمؤشر ستوكس 600 الأوروبى، حيث ساد التفاؤل بنزع فتيل حرب تجارية محتملة.

وقاد مؤشر قطاع البنوك الأوروبى الاتجاه الصعودى بارتفاعه 0.7%، بعدما صعد بقوة يوم الجمعة، عقب قول عضو مجلس البنك المركزى الأوروبى بينوا كور إن من الممكن إطلاق جولة جديدة من القروض منخفضة التكلفة للبنوك.

وزاد ستوكس 600 بنسبة 0.1%، مستقرا عند أعلى مستوياته منذ 10 أكتوبر، بفعل نتائج إيجابية بشكل عام. وارتفع سهم فوريسيا 1.9%، بعدما قالت الشركة الفرنسية المصنعة لأجزاء السيارات إنها تأمل فى تحقيق أداء أفضل من السوق هذا العام، وأعلنت عن نمو فى هامش الأرباح، لكنها حذرت من نمو سلبى فى إنتاج السيارات عموما.

وصعد سهم ريكيت بنكيزر 2.7%، بعدما حققت شركة السلع الاستهلاكية التى مقرها بريطانيا نموا أعلى من المتوقع فى مبيعات الربع الرابع، بدعم من استثمارات فى أنشطتها الصحية والمنزلية.

 

 


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