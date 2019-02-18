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أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -2-2019 فى مصر

الإثنين، 18 فبراير 2019 11:58 ص
أسعار الذهب اليوم الاثنين 18 -2-2019 فى مصر الذهب ــ أرشيفية
كتب ــ إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم  الاثنين 18 -2-2019  فى مستهل تعاملات الأسبوع بقيمة جنيه واحد حتي الآن، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 646 جنيها للجرام لليوم الثالث على التوالي.
 
 

وأصبحت أسعار الذهب كالتالى:

 
 
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 553 جنيهًا للجرام.
 
سعر الذهب  عيار 21 سجل اليوم  646 جنيهًا للجرام.
 
سعر الذهب عيار 24 سجل  738 جنيهًا للجرام .
 
سعر الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل اليوم 5168 جنيه.
 
الأوقية : 1324 دولارا.
 
أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
أسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
 
 
 
 

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