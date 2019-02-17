وفاة والد زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى والعزاء فى مسجد الشرطة بأكتوبر غدا

كتبت ريهام عبد الله

توفى والد زوجة الكاتب الصحفى والإعلامى الكبير ابراهيم عيسى، عبد الفتاح حسين، اليوم الأحد على أن تقام مراسم العزاء غدا الاثنين، فى مسجد الشرطة بأكتوبر عقب صلاة المغرب.

وفاة والد زوجة الاعلامى ابراهيم عيسى

وأعلن شادى عيسى شقيق الإعلامى ابراهيم عيسى، وفاة والد زوجة شقيقه فغرد :"توفى اليوم حما أخى ابراهيم عيسى، الحاج عبد الفتاح حسين، نسأل الله له المغفرة والجنة إن شاء الله .. والعزاء يوم الاثنين فى مسجد الشرطة بأكتوبر بعد صلاة المغرب .. نسألكم الفاتحة على روحه".