وزير خارجية إيران: "أوروبا تشكو من صواريخنا فعليها بيع مقاتلات لنا"

كتبت : إسراء أحمد فؤاد

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، "إذا كانت أوروبا تشكو من صواريخنا فعليها بيع مقاتلات لنا"، ما قد يعد تلويحا جديدا لأوروبا بصفقة جديدة مع طهران لخفض وتيرة تطوير الصواريخ الباليستية مقابل بيع مقاتلات لها.

وحول قدرات إيران العسكرية وتطوير برنامجها الصاروخى، قال الوزير الإيرانى فى مقابلة مع مجلة شبيجل الألمانية، نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "نحن مضطرون للدفاع عن أنفسنا، منطقتنا مليئة بالأسلحة".

وصرح "هل ينبغى أن نكون بلا دفاع فى منطقة مسلحة تماما؟ إن كانت أوروبا تشكو من مسألة صنعنا للصواريخ فعليها أن تبيع الطائرات المقاتلة لنا لدينا تجربة فى الحرب الإيرانية العراقية، ففى تلك المرحلة لم نكن نمتلك أى شيء للدفاع عن أنفسنا".