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وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الزقازيق باجتماع المجلس الأعلى للجامعات

الأحد، 17 فبراير 2019 06:28 م
وزير التعليم العالى يكرم رئيس جامعة الزقازيق باجتماع المجلس الأعلى للجامعات خلال التكريم
الشرقية - حمدى عبد العظيم
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كرم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق، حيث أعلن فوز جامعة الزقازيق بالمركز الأول فى نتيجة مسابقة "حكاية نصر" التى تم إطلاقها مطلع العام الدراسى الحالى تزامنا مع مرور 45 عاما على انتصارات حرب أكتوبر، وذلك على هامش الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات.



وشارك فى المسابقة 112 ألف طالب وطالبة بجامعة حكومية، و5 جامعات خاصة و6 معاهد عليا.


وفاز بالمركز الأول جامعة الزقازيق والمنيا، وفاز بالمركز الثانى جامعة السويس والمنوفية، وفاز بالمركز الثالث جامعة قناة السويس.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهرى برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، رؤساء الجامعات، وذلك بمقر المجلس بجامعة القاهرة. حيث قدم الوزير درع التكريم للدكتور خالد عبد البارى ولرؤساء الجامعات الفائزة.

 


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