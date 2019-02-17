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وزيرة السياحة تصدر قرارا لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين

الأحد، 17 فبراير 2019 07:10 م
وزيرة السياحة تصدر قرارا لتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
كتبت أمال رسلان
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أصدرت الدكتورة رانيا المشاط  ، وزيرة السياحة، اليوم  قرارا وزاريا بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نقابة المرشدين السياحيين، برئاسة السيد سمير محمد عبد الوهاب أنور، وعضوية كل من السيد حسام زكريا سلامة، والسيد مازن ماهر سامى غبريـال، والسيد سامح شفيع عمر يوسف، والسيد طارق فاروق إبراهيم.

جاء ذلك انطلاقا من اهتمام الوزارة بالمرشدين السياحيين باعتبارهم أحد الأطراف الأساسية في منظومة السياحة، وحرصا منها على تسيير أعمال النقابة في إطار قانونى.

والهدف من هذا القرار هو تولى اللجنة دعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وتسيير أعمال النقابة وتصريف شئونها، وذلك في ظل انتهاء ولاية مجلس إدارة النقابة الحالي في شهر يوليو الماضى بانتهاء مدته وهى ثلاث سنوات.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة رانيا المشاط ،حرصت كل الحرص على تحديد مدة قصيرة لأعمال اللجنة المؤقتة وهى ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار أو لحين انتخاب مجلس النقابة الجديد، أي التاريخين أقرب، وذلك إدراكا من الوزارة بضرورة إقامة التوزان الدقيق بين قيام النقابة على شئونها وعدم التدخل في أعمالها وبين تحقيق الصالح العام وسير العمل بانتظام.

جدير بالذكر أنه سبقت الدعوة لإجراء انتخابات مجلس إدارة نقابة المرشدين السياحيين في 24 يوليو الماضى، ولكنها تأجلت إلى 31 يوليو الماضى لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، إلا أنها لم تكتمل أيضا، ورغم مرور ما يزيد على سبعة أشهر لم تتم الدعوة مرة أخرى لانعقاد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس الإدارة، وهو ما دعا الوزارة إلى إصدار قرارها بتشكيل لجنة مؤقتة لهذا الغرض.

 

 


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