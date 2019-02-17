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وزيرة الثقافة: معرض كتاب "قصر العقاد" بداية لسلسلة معارض بكل المحافظات

الأحد، 17 فبراير 2019 09:38 م
وزيرة الثقافة: معرض كتاب "قصر العقاد" بداية لسلسلة معارض بكل المحافظات جانب من الافتتاح
أسوان ندى سليم - عبد الله صلاح
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أكدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أن افتتاح معرض كتاب قصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان، يعتبر تقليدا جديدا تنفذه وزارة الثقافة فى جميع محافظات الجمهورية من خلال افتتاح سلسلة من المعارض المتتالية تشارك فيها كافة هيئات الوزارة، موضحة أن هذا المعرض يعد من أهم فعاليات احتفالات أسوان بمهرجان تعامد الشمس، والتى تستمر خلال الفترة من 17 إلى 22 فبراير الحالى، حيث يضم نحو ألفى كتاب. 
 
وأوضحت "عبد الدايم"، على هامش افتتاحها معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد، مساء اليوم الأحد، أن هذه المعارض تشهد إقبالا غير مسبوق من أبناء الشعب المصرى، مما يمثل مردودا إيجابيا وخاصة على الشباب، كما أن الإقبال على معرض الكتاب بأسوان يشجعنا لتنفيذ معارض مماثلة بالقرى المختلفة فى الفترة القادمة. 
 
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد عواض، رئيس قصور الثقافة، بأن معرض الكتاب يضم العديد من الإصدارات لدور نشر مختلفة صادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، لافتاً إلى أن هذه المعروضات من الكتب تشمل سلاسل "الذخائر وحكاية مصر وإبداعات وآفاق السينما وذاكرة الكتاب وأصوات أدبية ونصوص مسرحية والعبور وروائع الأدب العربى وعالم الموسيقى والفلسفة"، وإصدارات خاصة وكتابات نقدية وإصدارات فى الثقافة العلمية  ودراسات شعبية، فضلاً عن سلسلة مجلة قطر الندى والتى يتم توزيعها أيضاً للأطفال المكفوفين لأول مرة بطريقة برايل.
 
ساقلا
 
 
 

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إيناس عبد الدايم تفتتح معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد بمحافظة أسوان

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