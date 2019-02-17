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واشنطن بوست: ترامب وحملته يخططون لجعل الجدار الحدودى فكرة رئيسية لإعادة انتخابه

الأحد، 17 فبراير 2019 11:10 ص
واشنطن بوست: ترامب وحملته يخططون لجعل الجدار الحدودى فكرة رئيسية لإعادة انتخابه ترامب
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه السياسى يخططون لجعل مساعيه لبناء جدار على الحدود أحد الأفكار الرئيسة لمحاولاته الرامية لإعادة انتخابه، ومحاولة تحويل فشله فى بناء مثل هذا المشروع إلى فكرة تضعه فى مواجهة المؤسسة السياسية فيما يتعلق بالهجرة.

 وكان ترامب قد أعلن حالة طوارئ وطنية لتأمين التمويل الذى رفضه الكونجرس مرارا على الرغم من اعترافه بأن الخطوة ستعلق على الأغلب فى المحاكم، وحفزت هذه الخطوة العديد من مؤيديه، حتى وإن ظل آخرون من اليمين متشككين وأصيبوا بخيبة أمل.

وتستغل حملة ترامب مواجهة الرئيس مع الديمقراطيين فى الكونجرس بشأن الحدود لجمع التمويل، وتصور حزب المعارضة على أنها مهتمة بالألعاب السياسية أكثر من سلامة الرأى العام.

وفى ظل مواجهة حقيقة أن ترامب لم يبنى بوصة واحدة من الجدار الأسمنتى أو الصلب الذى وعد به، فإن ترامب وحملته قد بدآ فى الاعتماد على الخطابة والحديث عن وجود الحائط، وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضى أمام حشد انتخابى يهتف "ابنوا الجدار"، "بل أنتم تقصدون أكملوا الجدار".

وتذهب الصحيفة إلى القول بإن هذه المساعى تؤكد المدى الذى يحاول فيه ترامب وحلفائه لجعل انتخابات 2020 تكرارا لما حدث فى 2016، تتركز على تصوير البلاد على أنها تحت الحصار من المهاجرين المجرمين وقوى ظلامية أخرى، والاعتماد على قاعدة من البيض الكبار فى السن فى المناطق الريفية الذين لا يتخلون عن دعمهم للرئيس بسهولة.

وتحذر الصحيفة من أن الإستراتيجية تأتى مع مخاطر جدية، حيث تفترض أنه برغم تراجع شعبية ترامب فى استطلاعات الرأى العام والانتكاسات التى تعرض لها فى الانتخابات النصفية، فإنه يظل يتمتع بشعبية كافية تسمح له بالاعتماد على نفس الاستراتيجية التى جعلته يصل إلى البيت الأبيض.

 


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