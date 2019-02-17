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ميركل تشارك فى أعمال القمة العربية- الأوربية بشرم الشيخ

الأحد، 17 فبراير 2019 01:57 م
ميركل تشارك فى أعمال القمة العربية- الأوربية بشرم الشيخ ميركل
برلين (أ ش أ)
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أعلنت الحكومة الألمانية فى بيان اليوم الأحد، أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستشارك فى أعمال القمة العربية الأوربية "الأولى "- التى ستعقد يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من فبراير الجارى، بمدينه شرم الشيخ، تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

يذكر أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزيرة خارجية النمسا، كارين كنايسل، قد اتفقا فى السابع عشر من فبراير العام الماضى " ٢٠١٨ " على اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد القمة العربية- الأوروبية الأولى، خلال العام الجارى "2019 "- والتى حدد بيان لقادة دول الاتحاد الأوروبى بأن يكون موعدها يومى 24 و25 فبراير الجارى.

وتتناول القمة سياسة الهجرة واللجوء، ومكافحةه الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، والتعاون الأوربى- الأفريقى المشترك.

 


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