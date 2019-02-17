مقتل 20 من مسلحى طالبان وداعش فى عمليات منفصلة للقوات الأفغانية

كابول (أ ش أ)

أعلنت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل 20 مُسلحًا على الأقل من مُسلحى طالبان وتنظيم "داعش" الإرهابى خلال العمليات التى نفذتها قوات الأمن الأفغانية فى إقليمى قندهار ونانجرهار جنوب وشرق أفغانستان.

وذكرت المصادر، فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية: - أن القوات الخاصة الأفغانية شنت غارة جوية على إقليم قندهار الجنوبى، ما أسفر عن مقتل 15 مُسلحًا وتدمير مخبأ للأسلحة الصغيرة والمواد المستخدمة فى صنع القنابل اليدوية.

وأشارت إلى أن القوات الأفغانية نفذت أيضا هجومًا جويًا على حى خوجيانى فى إقليم نانجرهار الشرقى، ما أسفر عن مقتل 5 من مُسلحى داعش.

ولم تُعلق الجماعات المُسلحة، والتى من ضمنها حركة طالبان على تلك العمليات حتى الآن.