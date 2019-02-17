معلمون عن تجربة التابلت: تساهم فى تغيير تفكير الطلاب نحو الأفضل ونشجع الوزارة

كتب ــ محمود طه حسين

أكد معلمو الصف الأول الثانوى بمدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، إن تجربة توزيع التابلت على طالبات الصف الأول الثانوى سوف تساهم بشكل كبير فى تغيير تفكير الطلاب نحو التعلم بشكل أفضل وأكثر تناسبا مع حرص الطلاب على التكنولوجيا.

وأوضحوا أن التجربة الجديدة سوف تعالج عقول الطلاب وتنقلهم من الحفظ إلى الفهم ولكن هذا الأمر سيحتاج إلى وقت لتدريب الطلاب عليه، قائلين : الطلاب حياتهم فى التكنولوجيا.

وأشاروا إلى أن الخوف والقلق الموجود لدى بعض الطلاب سوف يزول مع الوقت نظرا لتغيير الثقافة التعليمية المتوارثة منذ زمن بعيد، مؤكدين أنهم تلقوا تدريبا مبدئيا وسيتم تدريبهم خلال الأيام المقبلة مرة أخرى.

وتابعوا: هناك تطور كبير ونحن على أمل أن التعليم ينتقل نقلة كبيرة ويرتفع تصنيف مصر للأفضل، ونحن مع الوزارة فى خطواتها نحو التطوير وهى تحاول تعمل حاجة فى المنظومة التعليمية الجديدة.

وشهدت مدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، تسليم اللواء خالد عبد الله محافظ القاهرة ومحمد عطية وكيل الوزارة الطالبات التابلت.