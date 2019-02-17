مصرع 2 وإصابة آخرين فى اصطدام سيارة ميكروباص بربع نقل على طريق دار السلام فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

لقى 2 مصرعهم، وأصيب 2 آخرين فى اصطدام سيارة نقل بسيارة ربع نقل على طريق دار السلام بحرى، قرية أولاد الشيخ بمركز دار السلام، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى دار السلام المركزى والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى.

وتلقى اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج، بلاغا بالواقعة، وتبين أن المتوفية الأولى مجهولى الاسم والهوية، لفتاة 16 سنة، أما المتوفى الثانى يدعى "محمد أحمد على" 40 سنة أمين شرطة، والمصابين هما "ممدوح عبد اللطيف- 58 سنة"، مصاب بكدمات بالوجه، و"شنودة الضبع- 23 سنة" اشتباه خلع بالكتف اليسر.

وتم انتقال 4 سيارات إسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دار السلام وسوهاج الجامعى، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة للتولى التحقيق.