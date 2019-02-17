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بالقناطر الخيرية..

مراكز البحوث والجامعات بندوة تعظيم الموارد المائية فى "القومى للمياه" اليوم

الأحد، 17 فبراير 2019 04:00 ص
مراكز البحوث والجامعات بندوة تعظيم الموارد المائية فى "القومى للمياه" اليوم الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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تنطلق اليوم الاحد فاعليات الندوة التى تنظمها وزارة الرى بحضور الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ورؤساء المراكز البحثية وأكاديمية البحث العلمى وعمداء كليات الهندسة والعلوم والزراعة بالجامعات المصرية، بقاعة مؤتمرات وادى النيل بالمركز القومى لبحوث المياه بالقناطر الخيرية، لمناقشة اليات الربط بين البحث والتطبيق فى مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ومن المقرر ان يلقى  الدكتور محمد عبد العاطى كلمة يتناول فيها التحديات المائية التى تواجه الموارد المائية فى مصر وجهود الوزارة فى تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ودعم جهود البحث العلمى بما يتواكب ومتطلبات الربط بين البحث النطبيق على ارض الواقع .

كما يتناول ايضا دور البحث العلمى فى المسروعات القومية ومشروعات تطوير الرى واستخدام الطرق الحديثة فى الرى وكافة مجالات استخدامات المياه ضمن اطار استراتيجية تنمية الموارد المائية فى مصر 2050 ، وكذلك الاستعدادات التى تقوم بها الوزارة بشأن اسبوع القاهرة الثانى للمياه خلال الفترة من 20 الى 24 اكتوبر القادم  والذى يمثل عرسا دوليا فى مجال بحوث المياه و الذى ستنظمه الوزارة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وفى ذات السياق سيقوم المركز القومى لبحوث المياه بعرض الانشطة البحثية المختلفة وعرض أهم الدراسات فى مجال الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها والتعرف على الامكانيات البحثية من أجهزة حديثة ومعامل متطورة لدى المركز القومى لبحوث المياه وأنشطة التدريب وبناء القدرات التى يقدمها المركز والتى كان من شأنها حصول المركز القومى لبحوث المياه على اكثر من 1500 مركزا متقدما فى ترتيب مراكز الابحاث عالميا.

 


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