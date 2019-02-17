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محافظ شمال سيناء يوجه بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين

الأحد، 17 فبراير 2019 02:13 م
محافظ شمال سيناء يوجه بتحسين الخدمات الصحية للمواطنين محافظ شمال سيناء ووكيل وزارة الصحة
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، إن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وجه بالإهتمام بتقديم الخدمات الصحية والطبية المتنوعة للمواطنين من أبناء محافظة شمال سيناء.

وشدد المحافظ خلال اجتماعه مع الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الصحة بالمحافظة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء هشام الخولى، نائب المحافظ، والدكتور أسامه سالم، وكيل مديرية الصحة، والدكتور أحمد منصور، مدير عام مستشفى العريش العام، وضع خطط مستقبلية لتطوير قطاع الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.

وجه المحافظ بتيسير حصول المواطنون على الخدمات الصحية والطبية فى مختلف المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية، بحيث لا يقابل المواطن أية صعوبات فى الحصول على هذه الخدمات.

وطالب المحافظ بتفعيل المتابعة المستمرة ، وتواجد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض والعاملين بمختلف المستشفيات، ووحدات الرعاية الأساسية وتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين..مشددًا على ضرورة الاستفادة القصوى من أطباء البروتوكول الموقع مع 4 جامعات مصرية.

أوضح المحافظ، أنه تم فحص والكشف على 205 ألف و394 مواطنًا على مستوى المحافظة، فى الحملة القومية للقضاء على فيروس سى وعلاج الأمراض غير السارية ضمن مبادرة السيد الرئيس"حملة 100 مليون صحة"، وأن المحافظة حققت نسبة بلغت 80.6% من المستهدف من خلال النقاط والفرق الطبية، حيث تتكفل الدولة بتقديم العلاج للمصابين بالمجان.

من جانبه أكد الدكتور طارق محمد كامل، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، أن المحافظ أستمع إلى المعوقات والمشاكل التى تواجه القطاع الصحى بالمحافظة، وخاصة المشاكل التى تواجه مستشفى العريش العام، والتطوير المستقبلى لأداء الخدمات الصحية، بجانب عرض آخر موقف لوحدة قسطرة القلب المفتتحة حديثًا بمستشفى العريش العام.

 

 


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