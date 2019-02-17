محافظ دمياط: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من 24 لـ27 فبراير

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من 24 إلى 27 فبراير 2019 من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وأشارت عوض، إلى أن إستراتيجية الحملة التى ستقوم بتنفيذها مديرية الصحة بدمياط تتضمن الدفع بفرق متنقلة من منزل إلى منزل بالمناطق الحضرية والريفية بالإضافة إلى الفرق الثابتة بالحضانات والأسواق العامة ومواقف السيارات و القطارات والمنشآت الصحية "مراكز حضرية، مكاتب صحية، مراكز رعاية الأمومة والطفولة والمستشفيات العامة و المركزية"

وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالحضانات يمثلون نسبة 17.5% تقريبا من المستهدف الإجمالى للمحافظة لذلك سيتم الدفع بهذه الفرق لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة وهو" استمرار مصر خالية من مرض شلل الأطفال ".