محافظ الوادى الجديد يستقبل لجنة حصر أصول أراضى الدولة الغير مستغلة

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أستقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لجنه برئاسة اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدمات أراضي الدولة برئاسة مجلس الوزراء، وذلك لإعداد حصر كامل لأصول أراضي الدولة غير المستغلة بالمحافظة ، والتي تم تخصيصها لجهات حكومية منذ عقود ولم تستغل وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية.

وعقد الزملوط، إجتماعًا مع اللجنة بديوان عام المحافظة للتعريف بمقومات وإنجازات المحافظة، ثم شارك في أعمال المعاينة للوقوف علي أرض الواقع، مؤكدا بأنه سيتم إعداد تقييم مالي لتلك الأصول غير المستغلة لإعاده طرحها للاستفادة منها بشكل يمكن من خلالها فتح روافد مالية واقتصادية جديدة، لتحقيق أكبر عائد من استغلالها بالتوسع بإقامة مشروعات خدمية وترفيهية ومجمعات عمرانية لصالح أهالي المحافظة، تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بخلق فرص عمل حقيقية أمام الشباب وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وأشار الزملوط، بأن طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية يجري حاليا البدء في تنفيذ مجمع مصالح حكومي مميكن بمدينة الخارجة، يضم كافة المصالح الحكومية، وذلك تيسيرا علي المواطنين في إنهاء إجراءاتهم بشكل تكنولوجي متطور، وكذلك المستثمرين لإقامة مشروعاتهم دون معوقات .

ومن جانبه، صرح مدير المركز الوطني لتخطيط إستخدمات أراضي الدولة، بأن اللجان مستمرة في عملها لرفع كافة مساحات الأراضي والأصول الغير مستغلة، وذلك لوضع تصور للاستفادة منها بشكل عام حسب إحتياجات المحافظة لاستغلالها بشكل اقتصادي لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.