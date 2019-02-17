محافظ القاهرة يؤكد توزيع 92 ألف جهاز تابلت على طلاب المدارس الحكومية

كتب ــ محمود طه حسين

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن تجربة توزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوى تؤكد إصرار القيادة السياسية على تطوير المنظومة التعليمية ودعم الطالب.

وأكد أنه سيتم توزيع 92 ألف جهاز تابلت على المدارس الحكومية مزودة بالمناهج وإمكانيات الدخول على بنك المعرفة، موضحا أن بنك المعرفة هو المشروع القومى لإثراء عقول الطلاب وتدريبهم على التفكير والإبداع بدلا من الحفظ والتلقين.

جاء ذلك خلال توزيع المحافظ أجهزة التابلت على طالبات الصف الأول الثانوى بمدرسة السنية الثانوية التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة.