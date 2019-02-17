محافظ البنك المركزى يشهد الإطلاق الرسمى للمبادرة القومية "رواد النيل"

كتب - أحمد يعقوب

شهد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، اليوم الأحد، إطلاق المبادرة القومية "رواد النيل" التى يمولها البنك المركزى المصرى، وتنفذها جامعة النيل الأهلية، بالتعاون مع البنوك والجامعات والعديد من الجهات المحلية والدولية، لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة.

مبادرة "رواد النيل" هى نتاج اتفاقية رعاية استراتيجية وقعها البنك المركزى المصرى مع جامعة النيل الأهلية الرائدة، استهدفت احتضان ورعاية ودعم الشباب المصرى لتحويل أفكاره المتطورة إلى واقع عملى فى مجالات تطوير ريادة الأعمال، وتسويق ونقل التكنولوجيا، والابتكار والتنافسية، بمشاركة 12 بنكاً كمرحلة أولى وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الداعمة بالمنظومة الاقتصادية لخلق بيئة ملائمة لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وسيتم خلال العام الجارى إنشاء 30 مركزاً لتطوير الأعمال تابعاً لمبادرة "رواد النيل" فى 16 محافظة، وذلك بمقار البنوك المشاركة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المقرر زيادة عدد مراكز تطوير الأعمال تدريجياً خلال السنوات المقبلة لتغطى كافة مناطق الجمهورية، حيث تمثل هذه المراكز النواة لتحقيق أهداف المبادرة التى تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة وتقديم الدعم الفنى والتقنى اللازم لها ورعايتها فى جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال، ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديا، وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا، والتوسع فى التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعى، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرى وزيادة فرص العمل.