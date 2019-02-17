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توفر 329 فرصة عمل..

محافظ البحيرة: الموافقة على إقامة 13 مشروعا استثماريا بـ 190 مليون جنيه

الأحد، 17 فبراير 2019 08:03 م
محافظ البحيرة: الموافقة على إقامة 13 مشروعا استثماريا بـ 190 مليون جنيه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
كتب الأمير نصرى
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أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار على إقامة 13 مشروعا استثماريا متنوعا بلغت تكاليفها الاستثمارية 190 مليون جنيه، وتوفر 329 فرصة عمل.

 

ويأتى ذلك بالإضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة فى مجالات (محطة فرز وتعبئة حاصلات – صوامع – عصارة زيتون وتخليل وتخزين – منافذ بيع آلات زراعية وأسمدة ومخصبات – محطة فرز وتعبئة خضروات – محطة بيوجاز – مزرعة دواجن بدارى تسمين 3 عنابر - تجارة أسمدة ومخصبات زراعية – تصنيع وتفريغ البيض – محطة فرز وثلاجة وميكنة زراعية – مصنع بلاطات خرسانية على أرض مشروعات – منافذ بيع مستلزمات – محطة تموين سيارات ومطاعم). 

 

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود لدفع عجلة الاستثمار وتذليل ما يعترضها من معوقات لتوفير فرص عمل وزيادة مصادر الدخل؛ كما قرر المحافظ مراجعة جميع الأراضى التى تم تخصيصها بالمناطق الصناعية لمعرفة أسباب عدم تنفيذ المشروعات وأسباب التأخير وإعطاء مهلة وإنذارات للمستثمرين المتأخرين والمتقاعسين وفسخ التعاقد معهم أن لم يتم البدء فى التنفيذ.

 

ووجه المحافظ بإقامة شراكة مع بنك التنمية الصناعية وبنك الإسكان والتعمير لتمويل المشروعات المتعثرة ووجه بضرورة الإعلان والترويج عن المناطق الصناعية والاستثمارات بنطاق المحافظة وعمل إعلان بشكل دورى شهريا بالتعاون والتنسيق مع جمعية رجال الأعمال وإعداد عرض تقديمى شهرى لطلبة الفرقة الرابعة بجامعه دمنهور لتوضيح المقومات والفرص الاستثمارية بالمناطق الصناعية بالمحافظة، كما وجه بتفعيل التواصل مع المستثمرين والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعترضهم من خلال إدارة الاستثمار بالمحافظة.

 

وأمر محافظ البحيرة بسرعة تطوير وتأهيل وصيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف أنحاء المحافظة والمتابعة الميدانية المستمرة والتدخل السريع لحل مشاكل المواطنين وكذا وضع جدول زمنى للانتهاء من مشروعات الصرف وتطوير وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالى على مستوى مراكز ومدن المحافظة؛ وبناءً على ذلك قام رئيس مركز ومدينة إيتاى البارود بالتنسيق مع رئيس قسم النظافة ورئيس وحدة الصرف الصحى بمتابعة أعمال تسليك انسداد شبكة الصرف الصحى ورفع المياه الناجمة بالشوارع بالإضافة إلى توفير أغطية لبلاعات الصرف الصحى بمساكن الشباب.

 

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بمتابعة الأعمال اليومية للقرى والتوابع التابعة للوحدات المحلية بالمركز حيث تم بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحى ومحطة رفع الصرف الصحى بالقرى الثلاثة( قراقص – الحمامية- غربال) وجار التنفيذ وذلك لخدمة أهالى المنطقة.

 

هذا وقد شدد اللواء المحافظ على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات التنفيذيه للانتهاء من تلك المشروعات وللارتقاء بمستوى مراكز ومدن المحافظة.

 


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