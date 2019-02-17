فيديو .. طيور الفلامنجو تزين بحيرة قارون بالفيوم فى موسم هجرتها

كتب آسر أحمد

فى موسم هجرتها السنوى، زينت طيور الفلامنجو سماء وضفاف بحيرة قارون فى محافظة الفيوم المصرية، بعشرات الآلاف فى منظر خلاب ورائع حظى على اهتمام الكثيرين.

والتقط المصرى عمرو بدوى، بعدسته لقطات فيديو لطيور الفلامنجو أثناء تواجدها على ضفاف بحيرة قارون فى موسم هجرتها، والذى نجح فى إظهارها بشكل جميل ومبدع.

وحظى الفيديو الذى التقطه بدوى على مئات الآلاف من المشاهدات فى ساعات قليلة، وعشرات الآلاف من الإعجابات والتعليقات التى طالبت بتعميم فكرة رصد تلك الظاهرة للترويج لمصر سياحياً فى الخارج.

وعلى السياق ذاته هجرت أعداد كبيرة من طيور (الفلامنجو) البالغة فراخها الصغيرة حديثة الفقس فى العراء دون رعاية بسبب جفاف بحيرة السد التى كانت تعشش حولها ما تسبب فى نفوق آلاف منها فيما تمكنت الجمعيات الأهلية والسلطات فى جنوب أفريقيا من إنقاذ ثلاثة آلاف فرخ منها تقريبا حتى الآن.