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"فولكسفاجن" تستدعى "سيارات هجينة" فى الصين لمشاكل فى تكييف الهواء

الأحد، 17 فبراير 2019 09:10 ص
"فولكسفاجن" تستدعى "سيارات هجينة" فى الصين لمشاكل فى تكييف الهواء فولكسفاجن ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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أعلنت شركة (فاو-فولكسفاجن) المحدودة للسيارات استدعاء 13 سيارة هجينة من طراز (أودى أيه 6) على خلفية أجزاء معيبة فى تكييف الهواء.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق- فى بيان اليوم الأحد، أن الاستدعاء يشمل 13 سيارة هجينة مستوردة من طراز (أودى أيه 6) أنتجت خلال الفترة بين 2 يوليو 2014 و17 سبتمبر 2014.

وأضافت المصلحة أن وحدات التدفئة المعيبة فى مكيفات الهواء لهذه السيارات قد تشكل مخاطر على السلامة، فيما وعدت الشركة بإصلاح أو استبدال الأجزاء المعيبة فى السيارات المستدعاة مجانا لضمان السلامة.

وتعد شركة "فاو-فولكسفاجن" التى تتخذ من جيلين مقرا لها، مشروعا مشتركا بين مجموعة "فاو" الصينية لصناعة السيارات ومجموعة فولكسفاجن الألمانية.

 


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سيارات هجينه

الصين

تكييف الهواء




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