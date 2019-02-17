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فتح باب التقدم لوظائف هيكل العاملين بمركز التطوير المهني لطلاب المنوفية

الأحد، 17 فبراير 2019 07:51 م
فتح باب التقدم لوظائف هيكل العاملين بمركز التطوير المهني لطلاب المنوفية رئيس جامعه المنوفيه
المنوفية _محمد فتحى
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أعلن  الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة بصدد إنشاء مركز للتطوير المهني لطلاب الجامعة  وذلك في إطار برتوكول التعاون المبرم بين جامعة المنوفية والجامعة الأمريكية بالقاهرة،  وبناء على ذلك تعلن الجامعة عن فتح باب التقدم للوظائف المطلوبة لبناء هيكل العاملين للمركز من أعضاء هيئة التدريس( كادر خاص) والعاملين بالجامعة( كادر عام ).
 
وهذه الوظائف تضم مدير المركز،  ونائب مدير المركز ، ومسئول التوظيف والعلاقات مع أصحاب الأعمال،  واخصائي تطوير مهني ، واخصائي بيانات ومعلومات ، ومنسق تدريب إداري،  وسيتم التقدم لهذه الوظائف اعتبارا من اليوم وحتي ٢١ فبراير الجاري. 
 
وأضاف القاصد ان افتتاح المركز سيكون بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،  ويهدف المركز إلي تنمية مهارات طلاب جامعة المنوفية في تخطيط مسارهم المهني ، وتنمية مهاراتهم المهنية اللازمة للإلتحاق بسوق العمل المعاصر،  وسوف ينسق المركز أيضا مع مجتمع الشركات والأعمال لتوفير فرص تدريبية ومهنية وبرامج التعليم التجريبي للطلاب ، وكذلك توفير فرص للتواصل المباشر والتعاون المشترك مع إدارة الجامعة.
 
مشيرا إلى أن المركز سوف يلعب دورا فعالا في الوصول الى رواد الأعمال وبناء بيئة إيجابية تدعمهم وتنمي قدراتهم وتحسن نتائجهم.
 
 
 

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