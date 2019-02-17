غرق منازل قرية السيالة بسبب طفح المجارى وانسداد الترعة العمومية بدمياط

دمياط عبده عبد البارى

معاناة متجددة يعيشها أهالى قرية السيالة التابعة لمركز دمياط منذ أسبوع دون إيجاد حل مناسب من المسئولين، حيث تغرق المنازل فى مياه المجارى التى تطفح بين الحين والآخر نتيجة انسداد ترعة السيالة العمومية، وهو ما أثار حفيظة أهالى القرية وعبروا عن استيائهم الشديد، من غرق الشوارع بمياه المجارى وعدم تدخل المسئولين والقيادات التنفيذية لإغاثتهم وإنقاذ حياة أبنائهم وذويهم.

وتتمثل مشكلة تلك المنازل فى عدم توصيل الصرف الصحى إليها ويظل أهالى المنطقة يعتمدون على الصرف العشوائى التى يتم إلقاؤها فى ترعة السيالة العمومية مما تسبب فى غرق الشوارع فى مياه الصرف الصحى والبرك والمستنقعات بسبب الطفح المستمر للترعة، بدون رقابة من القائمين على هيئة الصرف الصحى أو الرى ومتابعة البيارات وعمل صيانة لها، مما تسبب فى عرقلة حركة السير بعدد من الشوارع، وناشد الأهالى بضرورة وضع حل للتخلص من المياه التى تمثل معاناة لهم.

ورصد "اليوم السابع" غرق جوانب الشوارع المحيطة بالمنازل التى غمرتها المياه الملوثة والمخلوطة بكميات من المياه التى ينبعث منها روائح كريهة وسط تراكم أكوام القمامة.

وقال عبده البربير من الأهالى: "بالتزامن مع طفح المجارى فهناك أيضا محول كهربائى موصل بمحول كهربائى وعمود إنارة يقع أسفل ووسط مياه الصرف الراكدة أمام المنازل، يشكل خطرا على الأهالى والأطفال خاصة إذا تعرى الكابل بفعل الملوحة"، مضيفا: إحنا تقدمنا بشكاوى لمجلس القرية لحل المشكلة لكن دون جدوى منذ أكثر من أسبوع، فالمنطقة بأكملها معرضة، لكارثة.

من جانبه قال المهندس علاء سعود مدير عام الرى إنه شكل لجنة لدراسة الترعة وأسباب انسدادها والتعديات عليها، وأكد سعود أنه سيتم مخاطبة الزراعة لبيان وجود أراضى زراعية تعتمد فى ريها على تلك الترعة من عدمه.































