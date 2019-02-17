غدا.. ندوة حول المحكمة العربية لحقوق الانسان بجامعة الدول العربية

كتب مصطفى عنبر

تحتضن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا، الاثنين، 18 فبراير أعمال ندوة إقليمية حول موضوع "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" بناء على تكليف صادر عن دورة اليوبيل الذهبي للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (القاهرة 17-19/7/2018).

وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن الندوة، والتي تنعقد على هامش أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان (19-21/2/2019)، تهدف بالأساس إلى التعريف بمراحل إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وأبرز مضامين نظامها الأساسي الذي وافق عليه مجلس الجامعة على المستوى الوزارى في دورته العادية -142- (7/9/2014)، مقارنة بأنظمة المحاكم الإقليمية لحقوق الإنسان فى كل من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأوضحت أن الندوة تشكل مناسبة للتعريف بنظام "الأمبودسمان"، أو ما يصطلح عليه في عدد من الدول العربية بديوان المظالم أو مؤسسة الوسيط.

ومن المقرر أن يشارك في أعمال الندوة ممثلون عن الجهات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول الأعضاء، فضلا عن منظمات المجتمع المدني الحاصلة على صفة مراقب لدى اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأكاديميين مختصين في مجال القانون الدولى لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عرض نتائج ندوة "المحكمة العربية لحقوق الإنسان في ضوء تجارب المحاكم الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان" على أعمال الدورة (45) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان على سبيل الإحاطة.