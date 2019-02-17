ضبط نجار مسلح لسرقته مشغولات ذهبية لطالبة بكلية طب بكفر شكر

القليوبية - نيفين طه

ألقت مباحث مركز كفر شكر القبض على نجار مسلح لقيامة بسرقة مشغولات ذهبية، تحت تهديد السلاح الأبيض من طالبة بكلية الطب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة كفر شكر، بورود بلاغ من المدعوة "ع .ن" 23 سنة، طالبة بالفرقة السادسة بكلية طب بنها، ومقيمة أسنيت دائرة المركز، أنها أثناء عودتها لمسكنها فوجئت بوجود شخص غريب بداخله ولدى محاولتها الاستغاثة قام بتهديدها بسلاح أبيض "سكين"، واستولى منها على خاتم ودبلة ذهبية، وما أسفرت عنه الجهود من تحديد وضبط المتهم، وتبين أنه يدعى "أ. م" 25 سنة، نجار مسلح ومقيم كفر على شرف الدين، دائرة المركز .

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بتسليم المسروقات لشقيقه المدعو "س.م" 18 نجار مسلح ومقيم ذات العنوان.

وجرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية، والعميد يحى راضى مدير المباحث الجنائية، وتمكن المقدم إسماعيل خطاب رئيس مركز كفر شكر، من ضبط المتهم الهارب، وبمواجهته بما ورد باعترافات شقيقة المتهم المضبوط، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها عبارة عن "خاتم - دبلة ذهبية" تم التحفظ عليهما، وباستدعاء المجنى عليها، تعرفت على المسروقات خاصتها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 969 لسنة 2019م جنح مركز شرطة كفر شكر وتولت النيابة التحقيق.