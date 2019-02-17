ضبط مواطن أثناء تنقيبه عن الآثار أسفل منزله بنزلة السمان وبحوزته قطع أثرية

كتب محمود عبد الراضي

فى ضربة أمنية استباقية من وزارة الداخلية لصوص الآثار، نجحت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، فى ضبط شخص بنزلة السمان بالجيزة، لتنقيبه أسفل منزله عن الآثار، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار لتأمين المناطق الآثرية، وضبط متاجرى وحائزى القطع الأثرية والقائمين بالحفر خلسة بالمخالفة لأحكام القانون.

ووردت معلومات لإدارة شرطة سياحة وأثار الجيزة، مفادها قيام "حسنى.ع.ز" مقيم نزلة السمان في الهرم بالجيزة، بالحفر خلسة بمنزله بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، باستهداف منزل المتهم حيث تم ضبطه، وتبين أن صحة اسمه "حازم.م.ت"، والعثور على حفر مردومة حديثاً، وضبط "4 قطع يشتبه فى أثريتها" بينها تمثال بدون رأس لشخص واقف بطول 35 سم تقريباً، ولوحة من الحجر عليها نقوش بارزة لرجل وسيدة بأبعاد 17 سم × 23 سم تقريباً، وتمثال صغير الحجم مكسور الرأس فى الوضع الأوزيرى، وجعران كبير الحجم بأبعاد 6 سم × 5 سم تقريباً.

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.