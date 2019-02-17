صور.. احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة للمطالبة بانفصال إقليم كتالونيا

برشلونة (رويترز)

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع برشلونة، يوم السبت، وهم يلوحون بأعلام الاستقلال ويحملون صورا لزعماء كتالونيا الانفصاليين المسجونين، للمطالبة بتقرير المصير للمنطقة الإسبانية الواقعة بشمال شرق البلاد.

ورفع كثيرون لافتات مكتوب عليها "تقرير المصير ليس جريمة"، وقالت الشرطة المحلية إن نحو 200 ألف شخص شاركوا فى المسيرة السلمية وهم يهتفون "الحرية" و"الاستقلال"، وجاءت المسيرة فى وقت عادت فيه مساعى الاستقلال للمنطقة إلى دائرة الضوء مرة أخرى.

وبدأت الأسبوع الماضى فى مدريد محاكمة 12 من زعماء الانفصاليين منهم تسعة سجنوا منذ آواخر 2017 أو أوائل 2018. ويحاكم هؤلاء الأشخاص بسبب دورهم فى إجراء استفتاء وإعلان الاستقلال الذى اعتبرته المحاكم الإسبانية غير قانوني.

ويسعى ممثل الادعاء الإسبانى إلى أحكام بالسجن تصل إلى 25 عاما بتهم التمرد وإساءة استخدام الأموال العام لدورهم فى محاولة كتالونيا الفاشلة فى عام 2017 الانفصال عن إسبانيا.وشارك فى المسيرة رئيس حكومة إقليم كتالونيا كيم تورا ورئيس برلمان كتالونيا روجر تورينت.

وفى دلالة أخرى على نفوذ كتالونيا فى قضايا تؤثر على الدولة كلها دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث يوم الجمعة إلى انتخابات مبكرة بعد أن انضمت الأحزاب القطالونية المؤيدة للاستقلال إلى أحزاب المعارضة فى رفض مشروع قانون ميزانيته لعام 2019.



احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة



احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة



احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة



احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة



احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة



احتجاجات حاشدة فى شوارع برشلونة