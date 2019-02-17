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صحيفة: رئيس وزراء اليابان رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بناء على طلب أمريكي

الأحد، 17 فبراير 2019 07:20 ص
صحيفة: رئيس وزراء اليابان رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بناء على طلب أمريكي شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو (رويترز)
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ذكرت صحيفة آساهى اليابانية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى رشح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لجائزة نوبل السلام الخريف الماضى، بعد أن تلقى طلبا من الحكومة الأمريكية من أجل ذلك.

ويأتى التقرير فى أعقاب ادعاء ترامب يوم الجمعة بأن آبى رشحه لجائزة نوبل للسلام تقديرا لجهوده فى فتح حوار مع كوريا الشمالية وتخفيف التوتر معها.

وقال ترامب فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض إن رئيس الوزراء اليابانى أعطاه "أجمل رسالة" من خمس صفحات يرشحه فيها لجائزة نوبل للسلام.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مصدر بالحكومة اليابانية لم تكشف عنه أن الحكومة الأمريكية استطلعت رأى آبى بشأن ترشيحات جائزة نوبل للسلام بعد القمة التى عقدت بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون فى يونيو حزيران العام الماضى والتى كانت أول اجتماع بين زعيمى البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية فى طوكيو إن الوزارة على علم بتصريحات ترامب لكنها "ستمتنع عن التعليق على التفاعل بين الزعيمين"، ولم يكن لدى البيت الأبيض أى تعليق فورى عندما اتصلت به رويترز.

 


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رئيس وزراء اليابان

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