سفير اليمن يشيد بالمواقف التاريخية لمصر حكومة وشعبا تجاه اليمنيين

إيمان حنا

اشاد سفير اليمن بالقاهرة الدكتور محمد مارم بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الحكومة المصرية لليمنيين كما أشاد بحفاوة الشعب المصري تجاه اليمنيين في أصعب الظروف التي تمر بها اليمن.

وثمن الدكتور مارم المواقف التاريخية لمصر حكومة وشعبا ، وجهود القيادة المصرية المناصرة لمختلف القضايا العربية والقومية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قضت بالتعامل مع اليمنيين كمواطنين مصريين في كثير من المجالات وكذا تعاون الحكومة المصرية مع السفارة اليمنية بالقاهرة وتقديم كافة التسهيلات بما يمكنها من رعاية مصالح اليمنيين بمصر والذين تضاعفت أعدادهم نتيجة الحرب التي فرضها الانقلاب الحوثي على مؤسسات الدولة الشرعية.

وأكد مارم في كلمة خلال حفل تكريم الطلاب اليمنيين الفائزين في فعاليات الملتقى الأول للطلاب الوافدين الى الجامعات المصرية ،على ضرورة ان يكون اليمنيون في مصر قدوة لغيرهم وان يعكسوا متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً الى تفوق الطلاب اليمنيين المبتعثين الى مختلف الجامعات المصرية وحصولهم على مراكز متقدمة في ملتقى الوافدين الى الجامعات المصرية، لافتا الى ان هذا التفوق يعد بمثابة فخر وهدية لكل اليمنيين في الزمن الصعب.

كما أشاد مارم بالجهود التي تبذل من قبل الشرعية الدستورية اليمنية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته ووزارة المالية من أجل صرف الرسوم الدراسية ومستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للجامعات المصرية لثلاثة ارباع العام الماضي 2018 م بانتظار صرف مستحقات الربع الأخير منه قريبا رغم الظروف المالية الصعبة للدولة نتيجة الاوضاع التي تعيشها بلادنا جراء الانقلاب الميليشاوي الذي بدد كافة موارد الدولة المالية والاقتصادية خلال السنوات الماضية .





وكان الملحق الثقافي بالسفارة المستشار الدكتور محمد العبادي والباحث حسن بغوي من المكرمين استعرضا في كلمتين لهما الجهود التي اثمرت عن فوز 28 باحثا يمنيا بالمراكز الأولى في مجالات أكاديمية علمية وأدبية يتخصصون بها خلال الملتقى الذي عقد الشهر الماضي في رحاب جامعة المنصورة ضمن 600 باحثا من 30 جنسية.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي بالسفارة وجمع من الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الجامعات المصرية.