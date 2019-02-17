جنايات الجيزة تقضى بالسجن 5 سنوات لمتهم بأحداث عنف الدقى

كتب إيهاب المهندس

قضت الدائرة 29 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، بالسجن 5 سنوات للمتهم محمد عاطف فى اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية بأحداث عنف الدقى.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولى وسعيد شلبى وجمال أحمد.

والجدير بالذكر أن القضية تحمل رقم 90 لسنة 2015 ومقيدة الدقى، والمتهم فيها المتهم محمد عاطف وآخرون تم الحكم عليهم فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف ما ينظمه القانون والدستور.