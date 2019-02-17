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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستلزماتها

الأحد، 17 فبراير 2019 02:59 م
جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستلزماتها الهواتف المضبوطة
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب، برئاسة محمود فرغلى مدير عام جمارك الموانئ الجوية، بالتنسيق مع شرطة مطار برج العرب، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة ومستلزماتها بالمخالفة لقانون تنظيم الإتصالات رقم (10) لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط العربية رقم 609 القادمة من الشارقة، أشتبه هشام عقل رئيس الوردية فى الراكب "المصرى ى . م . أ" صاحب مكتب قطع غيار سيارات وظهرت عليه علامات الإرتباك والقلق، وتم تمرير حقائبة على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة السادة محمد توفيق مأمور الفحص تحت إشراف إسلام قبارى مدير إدارة الفحص بالأشعة فتم تأييد الإشتباه.

وبالعرض على طارق صلاح مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة جمركية لتفتيش أمتعة الراكب وتفتيشه ذاتياً من السادة رجب بحيرى وصبحى محمود ودينا إبراهيم، وذلك تحت إشراف أحمد البنا رئيس الورديه، بحضور طارق عبد المنعم وصلاح الدين مصطفى بالأمن الجمركى، ومجدى عباس بمكافحة التهرب الجمركى.

وبتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 16 علبة هاتف محمول ماركة أيفون فارغة و 16 سماعة رأس و6 USB و 16 شاحن مخفاة بين طيات الملابس بطريقة يصعب الوصول إليها، وبتفتيش الراكب ذاتيا تبين وجود 16 هاتف محمول ماركة أيفون و21 سماعة لاسلكية ( Air Pod) مخبأة تحت ملابسة وبلغت القيمة الجمركية 321 ألف جنيه.

وقرر محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 18 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات 

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس قطاع العمليات الجمركية، وعبدالله عثمان رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الإلتزام التجارى بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى.

 

 


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