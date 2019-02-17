جامعة القاهرة تفتح اليوم باب الترشح على منصب عميد كلية الإعلام

وائل ربيعى

قررت لجنة ترشيح العمداء برئاسة الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس جامعة القاهرة، فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الإعلام، اليوم الأحد 17 فبراير وحتى الإثنين 25 فبراير الجاري، وذلك طبقًا للقرار الوزاري بشأن إعادة فتح باب الترشيح لعمادة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.



وأعلنت اللجنة، بحسب الجدول الزمني لإجراءات الترشح أنه سيتم فتح باب الطعون في اليوم التالي مباشرة من غلق باب الترشح، وحتى يوم 3 مارس المقبل، وتعلن الأسماء النهائية للمرشحين يوم 7 مارس المقبل.



ويأتي هذا الإجراء بعد خطاب أرسله الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي إلى جامعة القاهرة، بفتح باب الترشح من جديد، وذلك بعد تقادم أوراق المرشحين الذين تقدموا فى المرة الأولى في عام 2017.



وبناء على قرار مجلس كلية الإعلام في 23 يناير الماضي، تم ترشيح 3 أساتذة، إثنان أساسيان، وهم الدكتور علي عجوة، والدكتورة منى الحديدي، وعضو ثالث احتياطي وهي الدكتورة ليلى عبد المجيد، إلي جانب 3 من إدارة الجامعة، لتصبح لجنة خماسية لتلقي أوراق المرشحين وتقيمهم.