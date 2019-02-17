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الأحد، 17 فبراير 2019 03:51 م
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تنفيذ 81 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية خلال 2019

الأحد، 17 فبراير 2019 03:29 م
تنفيذ 81 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية خلال 2019 اجتماع محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن عام 2019 م يشهد البدء فى تنفيذ 81 مشروع فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة مبدئية 10 مليار و159 مليون جنيه، مابين إنشاء محطات مياه شرب وصرف صحى ووحدات مياه فائقة الجودة ومحطات رفع ومعالجة وشبكات وخطوط طرد بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة .

كان عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إجتماعاً موسعاً مع المهندس أشرف السيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف، والمهندس أحمد فوزى مدير مديرية الطرق، ومسئولى الشركات المسند له تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، بحضور اللواء السعيد عبد المعطى خبير التنمية المحلية بالمحافظة، لبحث ومناقشة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمنى المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

ناقش الإجتماع موقف تنفيذ المشروعات فى قطاع الصرف الصحى بقرى "كفر الحمام – الحلمية – سماكين الشرق"، وكذلك متابعة رصف وإعادة رفع كفاءة الشوارع ورد الشيء لأصلة بعد الإنتهاء من توصيل خطوط الطرد و الوصلات المنزلية بالتنسيق مع مديرية الطرق ورؤساء المراكز والمدن

شدد المحافظ على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المحدده لنهو المشروعات الجارى تنفيذها لتدخل الخدمة وتعود بالنفع والفائدة على المواطنين من أبناء المحافظة ويأتى هذا إنطلاقاً من حرص محافظة الشرقية على دفع عجلة العمل والإنتهاء من تنفيذ الأعمال بالمشروعات التنموية والخدمية.

 

 

 


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