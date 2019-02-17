تداول 577 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر خلال يناير الماضى

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، تداول 577 الف طن بضائع عامة، بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى، بنسبة زيادة 25% عن الفترة المثيلة للعام الماضى.

وأكدت الهيئة فى بيان لها اليوم الأحد، أن الصادرات سجلت تفوق ملحوظ عن الواردات بكمية 323 الف طن بضائع، بنسبة زيادة 23 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى و زيادة 28 % عن الواردات خلال نفس الفترة و التى سجلت 254 الف طن بضائع و تركزت الزيادة فى ثلاث موانى و هى سفاجا و نويبع و القصير .

و شهد ميناء سفاجا، تداول 398 الف طن بضائع بنسبة زيادة 13% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 220 الف طن، و صادر 178 الف طن، و يرجع ذلك لأعمال التطوير التى شهدها الميناء خلال الفترة الماضية .

بينما شهد ميناء نويبع، تداول 40 الف طن بنسبة زيادة 7% عن الفترة المثيلة للعام الماضى، بكمية وارد 13 الف طن و صادر 27 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء السويس، تداول 21 الف طن بضائع بكمية وارد 8 الاف طن، و صادر 23 الف طن بضائع، و شهد ميناء الحمراوين تصدير 97 الف طن فوسفات .