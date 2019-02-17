تحويل محطتى معالجة صرف صحى غرب سوهاج والكولا إلى المعالجة الثلاثية العام الجارى

كتب أحمد حسن

وجه الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروع تحويل محطتى معالجة صرف صحى غرب سوهاج والكولا، من المعالجة الثنائية إلى المعالجة الثلاثية خلال العام الحالى، والتأكد من مطابقة السيب النهائى للمعايير القياسية، خلال اجتماعه بمسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، واستشارى المشروع.

وقال اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج: تم خلال الاجتماع استعراض موقف مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وأهم المشروعات المُنفذة والجاري تنفيذها، ومنها مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني الممول من البنك الدولي، ومشروع صرف صحى سلامون والممول من المعونة الأمريكية، ومشروع صرف صحى الصلعا، ومشروع صرف صحى الكولا، ومشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وخطة المد والتدعيم للعام 2018/2019.

وأوضح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، أن الدكتور صلاح بيومي، تفقد أثناء زيارته لسوهاج، عدداً من المشروعات، وتشمل، محطتى معالجة صرف صحى سوهاج غرب والكولا، والمعمل المركزى لمياه الشرب، ومشروع صرف صحى قرية الكولا، ومشروع صرف صحى قرية الصلعا، وورشة الملابس الجاهزة المتخصصة فى إنتاج ملابس قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، ومشروعات صرف صحى قرى (كويز، ومقلد، والمحاسنة) بمركز جرجا، ومشروع صرف صحى قرية السمطا بمركز البلينا، ومشروع صرف صحى قرية سلامون.